Nieprzewidywalny Barkom kontra potężna Warta. Najlepsze akcje zespołów [WIDEO]

Barkom-Każany Lwów udowodnił w tym sezonie, że potrafi pokonywać nawet faworytów PlusLigi, a ostatnie zwycięstwa świadczą o rosnącej formie zespołu. Aluron CMC Warta Zawiercie imponuje z kolei serią pewnych wygranych, umacniając swoją pozycję lidera. Starcie tych drużyn zapowiada się jako emocjonujące widowisko dla kibiców. Zobacz najlepsze akcje obu zespołów od początku roku.

W sobotę na parkiecie PlusLigi Barkom-Każany Lwów zmierzy się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że czeka nas łatwe spotkanie dla zespołu ze szczytu tabeli, Ukraińcy w ostatnich tygodniach udowodnili, że potrafią wygrywać z największymi faworytami, co zapowiada ciekawy pojedynek.

Ostatni raz drużyny zmierzyły się w 8. kolejce PlusLigi. Wtedy zespół z Zawiercia pewnie pokonał Barkom w trzech setach. W najbliższym spotkaniu Warta będzie musiała jednak zachować dużą czujność, bo ukraiński zespół rozpędzony po serii zwycięstw może zapewnić kolejną niespodziankę.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć najlepsze akcje obu drużyn od początku tego roku, pełne efektownych bloków, popisowych zagrywek i perfekcyjnie zakończonych ataków.

    Barkom-Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie

    Rok 2026 rozpoczął się dla ukraińskiego zespołu całkiem udanie. Choć na początku zanotowali dwie porażki z drużynami Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa i Cuprum Stilonu Gorzów, to w kolejnych meczach, mierząc się ze znacznie silniejszymi rywalami, potrafili stawić im czoła.

    Tak było m.in. w meczu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, którą po zaciętym pojedynku pokonali w pięciosetowym starciu. Pod koniec stycznia Barkom okazał się lepszy także od zespołu ze stolicy - Projektu Warszawa, gdzie wynik meczu również rozstrzygnął się w tie-breaku. W kolejnym spotkaniu drużyna z Lwowa zmierzyła się z mistrzem Polski, Bogdanką LUK Lublin, i to starcie również zakończyło się wynikiem 3:2 dla Barkomu.

    Z kolei Aluron CMC Warta Zawiercie również bezbłędnie rozpoczęła nowy rok. Choć w pierwszym spotkaniu ulegli drużynie ze stolicy 0:3, we wszystkich pozostałych meczach sięgnęli po zwycięstwo, utrzymując pozycję lidera tabeli. Warto dodać, że w wygranych starciach stracili tylko jeden set - podczas meczu z Asseco Resovią.

    Mistrz Polski znów triumfuje w Lidze Mistrzów. Bogdanka pokonała turecki zespół [WIDEO]

    Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 14:45. Później na parkiet wyjdą także drużyny Asseco Resovii i InPost CHKS Chełm.

    Dwóch siatkarzy drużyny w czarnych strojach próbuje zablokować atak zawodnika ubranej w pomarańczowy strój, piłka znajduje się tuż nad siatką, wokół widoczni są inni zawodnicy oraz kibice na trybunach.
    Barkom Każany Lwów wygrał 3:0 z PGE Projektem Warszawaplusliga.plmateriały prasowe
    Zawodnik w zielono-żółtym stroju wykonuje efektowny wślizg, próbując odbić piłkę do siatkówki na hali sportowej, za nim dwaj inni członkowie drużyny patrzą na piłkę
    W obronie Jakub Popiwczak, libero Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe
    Grupa siatkarzy ubranych w żółte stroje z widocznymi numerami i logo sponsora patrzy w górę na tle pustych, pomarańczowych trybun.
    Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe

