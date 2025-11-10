Emocje w PlusLidze, popisowa gra siatkarzy. Nic tylko bić brawo [WIDEO]

Na szczycie tabeli pozostaje Aluron CMC Warta Zawiercie, która bez straty seta pokonała CHKS Chełm, umacniając pozycję lidera. Tuż za nią o punkty walczy Asseco Resovia Rzeszów, po pewnym zwycięstwie 3:0 nad Projektem Warszawa.

Do najbardziej emocjonujących spotkań ostatniego tygodnia bez wątpienia należy zaliczyć starcie PGE GiEK Skry Bełchatów z ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, które rozstrzygnęło się dopiero po pięciu setach. Ostatecznie to bełchatowianie cieszyli się z wygranej.

Ostatnia seria spotkań potwierdziła, że emocji w PlusLidze nie brakuje, a każda kolejka przynosi nowe zwroty akcji i widowiskowe zagrania.