Emocje w PlusLidze, popisowa gra siatkarzy. Nic tylko bić brawo [WIDEO]
Siatkarska PlusLiga nabiera tempa. W ostatnich meczach kibice mogli oglądać wszystko, co w siatkówce najlepsze - od piorunujących ataków, przez kapitalne obrony, po widowiskowe bloki. Zobacz najlepsze akcje tygodnia.
Na szczycie tabeli pozostaje Aluron CMC Warta Zawiercie, która bez straty seta pokonała CHKS Chełm, umacniając pozycję lidera. Tuż za nią o punkty walczy Asseco Resovia Rzeszów, po pewnym zwycięstwie 3:0 nad Projektem Warszawa.
Do najbardziej emocjonujących spotkań ostatniego tygodnia bez wątpienia należy zaliczyć starcie PGE GiEK Skry Bełchatów z ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, które rozstrzygnęło się dopiero po pięciu setach. Ostatecznie to bełchatowianie cieszyli się z wygranej.
Ostatnia seria spotkań potwierdziła, że emocji w PlusLidze nie brakuje, a każda kolejka przynosi nowe zwroty akcji i widowiskowe zagrania.