Natalia Kapustka

Spotkanie Aluron CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:1, jednak dla obu drużyn nie był to łatwy mecz. Szczególnie w trzecim secie doszło do nerwowej końcówki, a jedna z decyzji sędziów wywołała spore zamieszanie oraz protesty zawodników i trenerów. Gorącą atmosferę pod siatką można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W sobotnim spotkaniu PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Asseco Resovię Rzeszów 3:1. Lider tabeli nie miał jednak łatwego zadania, a kibice byli świadkami prawdziwego siatkarskiego widowiska. Najwięcej emocji przyniósł trzeci set, który zakończył się wynikiem 34:32.

Na początku trzeciej partii rzeszowianie uzyskali przewagę po serii czterech asów serwisowych Yacine'a Louatiego i przez większość seta kontrolowali sytuację na parkiecie. Zawiercianie zdołali jednak odrobić straty, doprowadzając do remisu 22:22, co zapowiadało emocjonującą końcówkę rozgrywaną na przewagi.

    Zamieszanie w końcówce seta. Zawrzało pod siatką

    Największe emocje pojawiły się przy stanie 27:26, gdy po zagrywce Russella sędziowie sprawdzali, czy piłki lecącej w aut nie dotknął Artur Szalpuk. Weryfikacja trwała bardzo długo. Ostatecznie arbitrzy nie dopatrzyli się kontaktu zawodnika z piłką, ale też nie przyznali punktu Resovii, zarządzając powtórzenie akcji.

    Decyzja wywołała ogromne emocje - do sędziego natychmiast ruszyli zawodnicy, zdenerwowania nie krył także trener Botti, a swoje uwagi zgłaszali kapitanowie obu zespołów oraz Michał Winiarski. Po kilku minutach zamieszania gra została wznowiona.

    Końcówka seta nadal była niezwykle zacięta, a zwycięstwo 34:32 ostatecznie wywalczyli zawiercianie. Całą sytuację można zobaczyć w materiale wideo dołączonym do artykułu.

    Sprawiły sensację, przegrywały 0:7. Znamy finalistki Pucharu Polski

    Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:23, 19:25, 34:32, 25:22)

    MVP: Bartłomiej Bołądź (10/13 = 77% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

    Warta: Bartosz Kwolek, Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Kyle Ensing - Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Bartłomiej Bołądź, Jakub Czerwiński, Miłosz Zniszczoł. Trener: Michał Winiarski.

    Resovia: Cezary Sapiński, Marcin Janusz, Yacine Louati, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Artur Szalpuk - Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Mateusz Poręba, Erik Shoji, Wiktor Nowak, Klemen Cebulj. Trener: Massimo Botti.

    Massimo Botti (z prawej) wpadł w furię po jednej z decyzji arbitra. Pretensje zgłaszał też Michał Winiarski
    Damian Gołąb
    Mężczyzna w szarej koszulce polo z logo firmy Orlen i Kempa stoi na tle rozmytej publiczności, trzymając coś w ręce, prawdopodobnie długopis lub pisak, z wyrażeniem skupienia na twarzy.
    Michał Winiarskivolleyballworld.commateriały prasowe
    Grupa siatkarzy ubranych w czerwono-czarne stroje drużynowe podczas meczu na parkiecie, trener energicznie gestykuluje, a w tle widoczni są kibice oraz oficjele.
    Massimo Botti w tym sezonie prowadzi Asseco Resovię RzeszówCEV.eumateriały prasowe
    Zawodnik w zielono-żółtym stroju wykonuje efektowny wślizg, próbując odbić piłkę do siatkówki na hali sportowej, za nim dwaj inni członkowie drużyny patrzą na piłkę
    W obronie Jakub Popiwczak, libero Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe
