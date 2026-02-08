W sobotnim spotkaniu PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Asseco Resovię Rzeszów 3:1. Lider tabeli nie miał jednak łatwego zadania, a kibice byli świadkami prawdziwego siatkarskiego widowiska. Najwięcej emocji przyniósł trzeci set, który zakończył się wynikiem 34:32.

Na początku trzeciej partii rzeszowianie uzyskali przewagę po serii czterech asów serwisowych Yacine'a Louatiego i przez większość seta kontrolowali sytuację na parkiecie. Zawiercianie zdołali jednak odrobić straty, doprowadzając do remisu 22:22, co zapowiadało emocjonującą końcówkę rozgrywaną na przewagi.

Zamieszanie w końcówce seta. Zawrzało pod siatką

Największe emocje pojawiły się przy stanie 27:26, gdy po zagrywce Russella sędziowie sprawdzali, czy piłki lecącej w aut nie dotknął Artur Szalpuk. Weryfikacja trwała bardzo długo. Ostatecznie arbitrzy nie dopatrzyli się kontaktu zawodnika z piłką, ale też nie przyznali punktu Resovii, zarządzając powtórzenie akcji.

Decyzja wywołała ogromne emocje - do sędziego natychmiast ruszyli zawodnicy, zdenerwowania nie krył także trener Botti, a swoje uwagi zgłaszali kapitanowie obu zespołów oraz Michał Winiarski. Po kilku minutach zamieszania gra została wznowiona.

Końcówka seta nadal była niezwykle zacięta, a zwycięstwo 34:32 ostatecznie wywalczyli zawiercianie. Całą sytuację można zobaczyć w materiale wideo dołączonym do artykułu.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:23, 19:25, 34:32, 25:22)

MVP: Bartłomiej Bołądź (10/13 = 77% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Warta: Bartosz Kwolek, Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Kyle Ensing - Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Bartłomiej Bołądź, Jakub Czerwiński, Miłosz Zniszczoł. Trener: Michał Winiarski.

Resovia: Cezary Sapiński, Marcin Janusz, Yacine Louati, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Artur Szalpuk - Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Mateusz Poręba, Erik Shoji, Wiktor Nowak, Klemen Cebulj. Trener: Massimo Botti.

Michał Winiarski volleyballworld.com materiały prasowe

Massimo Botti w tym sezonie prowadzi Asseco Resovię Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

W obronie Jakub Popiwczak, libero Aluron CMC Warty Zawiercie volleyballworld.com materiały prasowe