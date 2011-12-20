Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 1 godz. 13 minut temu
Skrót meczu 17. kolejki PlusLigi 2022 Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn.
Aluron CMC Warta Zawiercie: Konarski, Zniszczoł, Malinowski, Conte, Niemiec, Depowski, Cavanna, Orczyk, Rajsner, Szalacha, Kovacević
Libero: Żurek, Makoś
Trenér: Igor Kolaković
Indykpol AZS Olsztyn: Jankiewicz, Król, Firlej, Andringa, Siwczyk, Jakubiszak, Salehi, DeFalco, Averill, Poręba, Janiszewski, Butryn
Libero: Gruszczyński, Ciunajtis
Trenér: Javier Weber
Aluron CMC Warta Zawiercie: Konarski, Zniszczoł, Malinowski, Conte, Niemiec, Depowski, Cavanna, Orczyk, Rajsner, Szalacha, Kovacević
Libero: Żurek, Makoś
Trenér: Igor Kolaković
Indykpol AZS Olsztyn: Jankiewicz, Król, Firlej, Andringa, Siwczyk, Jakubiszak, Salehi, DeFalco, Averill, Poręba, Janiszewski, Butryn
Libero: Gruszczyński, Ciunajtis
Trenér: Javier Weber