PlusLiga. Jurij Hładyr (Jastrzębski Węgiel): Zapracowaliśmy na ten sukces (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po 17 latach siatkarze Jastrzębskiego Węgla ponownie mistrzem Polski. W decydującej rozgrywce drużyna prowadzona przez Andreę Gardiniego dwa raz po 3-1 pokonała Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. – Nie szło za bardzo na początku, ale później, jak zaczęliśmy gonić i będziemy grali swoją dobrą grę, to będą do „pyknięcia”. Od drugiego seta było już dobrze. Klub i jego kibice czekali długie 17 lat na to mistrzostwo. To niewiarygodna historia, że Jastrzębie może świętować taki sukces! To wspaniała rzecz. Każdy włożył w to osiągnięcie jakąś cegiełkę – mówi w rozmowie z klubowymi mediami Jurij Hładyr, środkowy i kapitan Jastrzębskiego Węgla.