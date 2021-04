PlusLiga. Łukasz Kaczmarek przed finałem PlusLigi: Prawo serii nie będzie miało żadnego znaczenia (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Jastrzębski Węgiel w tym sezonie nie znalazł jeszcze recepty na to, jak pokonać ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Podopieczni Nikoli Grbica triumfowali trzykrotnie (dwa razy w fazie zasadniczej i raz w finale Pucharu Polski). Zdaniem atakującego Łukasza Kaczmarka nie będzie to jednak miało żadnego wpływu na przebieg finałowej rywalizacji w PlusLidze. - Żadne prawo serii, ani nic takiego nie będzie miało znaczenia. Jesteśmy w finale, to jest zupełnie nowy rozdział i każdy będzie chciał wywalczyć złoty medal - powiedział.