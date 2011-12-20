PlusLiga. Verva Warszawa Orlen Paliwa – Jastrzębski Węgiel 1:3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo
WIDEO | 1 godz. 9 minut temu
Verva Warszawa Orlen Paliwa – Jastrzębski Węgiel 1:3 (29:27, 27:29, 20:25, 24:26)
Jan Król, Igor Grobelny, Andrzej Wrona, Angel Trinidad De Haro, Bartosz Kwolek, Piotr Nowakowski – Damian Wojtaszek (libero) oraz Jakub Kowalczyk, Michał Superlak, Artur Szalpuk.
Trener: Andrea Anastasi
Jastrzębski Węgiel: Rafał Szymura, Jurij Gladyr, Mohamed Al Hachdadi, Tomasz Fornal, Łukasz Wiśniewski, Lukas Kampa – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Bucki, Grzegorz Kosok, Yacine Louati, Eemi Tervaportti.
Trener: Andrea Gardini.
Jan Król, Igor Grobelny, Andrzej Wrona, Angel Trinidad De Haro, Bartosz Kwolek, Piotr Nowakowski – Damian Wojtaszek (libero) oraz Jakub Kowalczyk, Michał Superlak, Artur Szalpuk.
Trener: Andrea Anastasi
Jastrzębski Węgiel: Rafał Szymura, Jurij Gladyr, Mohamed Al Hachdadi, Tomasz Fornal, Łukasz Wiśniewski, Lukas Kampa – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Bucki, Grzegorz Kosok, Yacine Louati, Eemi Tervaportti.
Trener: Andrea Gardini.