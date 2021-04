Legenda - nasz mistrz Tomasz. Film dokumentalny o Tomaszu Wójtowiczu (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Tomasz Wójtowicz, uznawany za najwybitniejszego polskiego siatkarza w historii, odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Aktualnie rozgrywa on najważniejszy mecz w swoim życiu, lecz jak sam twierdzi, większość tie-breaków do tej pory wygrał. W wielkanocną niedzielę, 4 kwietnia zapraszamy na rozmowę Marka Magiery z naszym mistrzem. „Legenda. Nasz mistrz Tomasz”.