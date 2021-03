Siatkarska LM. Sir Sicoma Monini Perugia – Itas Trentino 3:2. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Siatkarze włoskiego Itas Trentino będą rywalem Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle w finale Ligi Mistrzów. Zespół z Trydentu w rewanżowym meczu półfinału z drużyną Sir Sicoma Monini Perugia co prawda przegrał 2:3, ale w pierwszym spotkaniu zwyciężył 3:0. Kędzierzynianie awans do finału wywalczyli nieco wcześniej, pokonując we własnej hali po tzw. złotym secie Zenit Kazań 15:13. Spotkanie rewanżowe przegrali 2:3, a tydzień temu na wyjeździe sami wygrali po tie-breaku. Finał LM odbędzie się 1 maja w Weronie.