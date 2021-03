Siatkarska LM. Łukasz Kaczmarek: Jesteśmy ZAKSĄ, więc w końcówce musiały pojawić się nerwy i emocje! (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz pierwszy wystąpi w finale Ligi Mistrzów siatkarzy. Polski zespół w decydującym pojedynku zagra z włoską drużyną.

ZAKSA cztery razy występowała w Final Four Ligi Mistrzów, ale najwyżej zajmowała trzecią pozycję. W tym sezonie kędzierzynianie wykonali jednak kolejny krok i zagrają w wielkim finale. ZAKSA nie miała łatwej drogi do finału. W ćwierćfinale podopieczni Nikoli Grbicia wyeliminowali Cucine Lube Civitanova, ale potrzebny był "złoty set". Podopieczni Grbicia w finale Ligi Mistrzów zagrają albo Sir Sicoma Monini Perugia, albo z Trentino Itas. Odbędzie się on 1 maja w Weronie. Jedyną polską drużyną, która wygrał te rozgrywki, choć jeszcze pod nazwą Puchar Europy, to był Płomień Milowice.