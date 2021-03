LM siatkarzy. Zenit Kazań - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Dramatyczny bój w Kazaniu. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała dwa pierwsze sety z Zenitem, ale potem w świetnym stylu wróciła do gry i pokonała Rosjan 3:2. To stawia ją w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem.

Siatkarze ZAKS-y pojechali do Kazania opromienieni zwycięskim turniejem finałowym Tauron Pucharu Polski. Jak jeden mąż podkreślali, że spodziewają się w Rosji trudnego, ale wyrównanego spotkania. Takie zapowiedzi nie wydawały się słowami na wyrost, bo w ćwierćfinale z PGE Skrą Bełchatów Zenit nie wyglądał na mocarza nie do pokonania. W czwartek zagrał lepiej i wygrał dwa pierwsze sety, ale później ZAKSA przebudziła się i wraca do Polski ze świetnym rezultatem.