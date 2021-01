Piotr Gacek dla Interii: Nasz sponsor nie pozwolił nam aż tak bardzo odczuć pandemii WIDEO |

Dzięki naszemu głównemu sponsorowi nie odczuliśmy pandemii aż tak bardzo. Czasy nie są jednak łatwe i do wszystkiego podchodzimy z duża ostrożnością. Wierzymy, że kiedy szczepionki na koronawirusa będą bardziej dostępne to kibice będą mogli wrócić do hal - mówi w rozmowie z Interią Piotr Gacek, prezes VERVY Warszawa Orlen Paliwa.