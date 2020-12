PlusLiga. Tomasz Fornal po podpisaniu kontraktu z Jastrzębskim Węglem (POLSAT SPORT). wideo WIDEO |

Tomasz Fornal zostaje w Jastrzębskim Węglu. Siatkarz podpisał nową umowę z klubem, dla którego będzie grać przez trzy kolejne sezony. - To świadczy o tym, że ja się dobrze czuję w tym miejscu oraz że prezes i ludzie, którzy podejmują decyzje co do kształtu zespołu i sztabu szkoleniowego, są zadowoleni z mojej pracy, którą wykonuję w klubie. (wideo: Jastrzębski Węgiel)