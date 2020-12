PlusLiga. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle – PGE Skra Bełchatów 3-2. Skrót meczu (POLSAT SPORT). wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Nie bez powodu to starcie nazwane było hitem PlusLigi. Siatkarze Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i PGE Skry Bełchatów zafundowali fanom siatkarską ucztę i prawdziwy roller-coaster. Po niezwykle zaciętym spotkaniu obfitującym we wzloty i upadki triumfowali mistrzowie Polski, co oznacza, że w tym sezonie nie zaznali jeszcze smaku porażki.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle – PGE Skra Bełchatów 3:2 (22:25, 25:23, 25:13, 26:28, 15:7)