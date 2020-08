Michał Kubika dla Interii: Mój powrót do polskiej ligi? Nigdy nie mów nigdy. Wideo WIDEO |

Zobaczymy co życie przyniesie i jak się potoczy. Wszystko mamy w swoich rękach, nie wiem co będzie za rok. Nigdy nie mówię nigdy, także w kontekście mojego ewentualnego powrotu do polskiej ligi - mówi w rozmowie z Interią kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, zawodnik japońskiego Panasonic Panthers Michał Kubiak.