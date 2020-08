Michał Kubiak dla Interii: Nie wiem, czy jeszcze będzie normalnie. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

We wtorek powinienem wylecieć do Japonii, ale teraz nic nie jest pewne. Skąd pomysł na gościnne treningi z Vervą Warszawa Orlen Paliwa? Gdzieś musiałem potrenować, a trenera Andreę Anastasiego znam dosyć długo. Przypomniało mi się jak to jest grać w Polsce, choć przez najbliższy sezon mi to nie grozi. Mam nadzieję, że jeszcze będzie normalnie i że jeszcze będziemy grać w siatkówkę przy pustych trybunach - mówi w rozmowie z Interią kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, zawodnik japońskiego Panasonic Panthers Michał Kubiak.