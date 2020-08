Artur Szalpuk dla Interii: Myślimy o złotym medalu. Wideo WIDEO |

Trzeba stawiać sobie najwyższe cele, a co będzie to zobaczymy na koniec sezonu. Niejednokrotnie bywało już tak, że montowano mocne drużyny, a sukcesów nie było - mówi w rozmowie z Interią nowy przyjmujący Vervy Warszawa Orlen Paliwa Artur Szalpuk. Za dwa tygodnie startuje siatkarska Plus Liga. Transmisje rozgrywek na sportowych kanałach Polsatu.