Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3. Śliwka po meczu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Myślę, że to był dobry mecz z naszej strony. Jest jeszcze parę spraw do poprawy, ale jestem zadowolony, bo jechaliśmy tutaj z przeświadczeniem, że to może być bardzo ciężki mecz - powiedział Aleksander Śliwka z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle po zwycięstwie z Jastrzębskim Węglem 3:0 w PlusLidze. Źródło: Polska Liga Siatkówki