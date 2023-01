Zwycięstwo i kontuzja asa. Wicemistrzowie Polski pokonani

Hit ligi nie zawiódł. Na trybunach było gorąco, emocje buzowały na boisku, obie drużyny pokazały sporo efektownych akcji. Mecz rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku i to zawiercianie lepiej rozpoczynają nowy rok. Wicemistrzowie Polski przegrali trzeci raz z rzędu .

Spotkanie lepiej rozpoczęli zawiercianie, którzy prowadzili 4:1, a potem 8:4. Goście zaczęli odrabiać straty przy zagrywkach Benjamina Toniuttiego . Przewaga Aluronu zmalała do zaledwie punktu, gdy Moustapha M’Baye zablokował atak Urosa Kovacevicia .

30-letni środkowy trafił do Jastrzębskiego Węgla kilka dni temu z Cuprum Lubin. W piątek do gry wrócił też inny ważny zawodnik z tej pozycji, kontuzjowany od dłuższego czasu Jurij Gladyr . W drugiej części partii gra się wyrównała, zawiercianie znów mieli dwa punkty przewagi. Tyle że blok M’Baye i dobre serwisy Tomasza Fornala pomogły gościom odwrócić wynik. Ostatni punkt blokiem zdobył Gladyr, jastrzębianie wygrali 25:22.

Aluron CMC Warta Zawiercie odrabia straty i traci Urosa Kovacevicia

Obie drużyny są w ścisłej czołówce tabeli i od początku sezonu spisują się świetnie, ale ostatnie mecze 2022 roku przegrały. Zawiercianie po serii 12 ligowych zwycięstw nie sprostali Grupie Azoty ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle . Jastrzębianie mają większe problemy, ostatnio przegrali z LUK-iem Lublin . Przyjechali do Zawiercia z pięcioma porażkami w siedmiu poprzednich spotkaniach.

W pierwszym meczu obu drużyn w październiku to wicemistrzowie Polski pewnie wygrali jednak z Aluronem 3:0. To oni lepiej zaczęli również drugą partię, długo prowadząc trzema punktami. Pomagali im sami gospodarze, którzy seryjnie popełniali błędy w polu zagrywki. Przełomem okazały się serwisy Bartosza Kwolka.

25-letni przyjmujący pomógł drużynie objąć prowadzenie 16:15. Po chwili przewaga wzrosła i zawiercianie utrzymali ją do końca partii. Nie przeszkodziła im nawet kontuzja Kovacevicia . Tuż przed końcem seta opuścił boisko i zajęli się nim fizjoterapeuci.

Serb miał problemy z plecami i na trzecią partię - mimo sporych chęci - nie wyszedł. Zastąpił go Patryk Łaba, a Kovacevicia do pozostania wśród rezerwowych przekonywał trener Michał Winiarski. Łaba miał jednak problemy z przyjęciem i to m.in. dzięki jego błędom goście odskoczyli na trzy punkty. Dobrze w ataku spisywał się Stephen Boyer. Mistrz olimpijski zdobył w tym secie siedem punktów i choć rywale znów niemal odrobili straty przy zagrywkach Kwolka, Jastrzębski Węgiel wygrał 25:22.