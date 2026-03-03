Mikołaj Sawicki został zawieszony za stosowanie niedozwolonej substancji 30 maja 2025 roku. Próbkę od zawodnika pobrano w trakcie finałów PlusLigi, zawieszenie weszło w życie już w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski, na które powołał go Nikola Grbić.

Zakazaną substancją wykrytą w trakcie analizy był modafinil, stosowany m.in. przy leczeniu problemów ze snem czy też ADHD. Siatkarz podkreślał wówczas, że nie zażywał niedozwolonych środków świadomie, i podjął walkę o oczyszczenie swojego imienia.

Polski siatkarz nie mógł grać przez dziewięć miesięcy. Wynik mógł być fałszywie pozytywny

Przełomowe wieści w jego sprawie nadeszły w poniedziałek. Zawieszenie siatkarza - a także tenisisty Jakuba Januchowskiego - zostało uchylone. WADA, Światowa Agencja Antydopingowa, podważyła metodę zastosowaną przez PLAD, czyli Polskie Laboratorium Antydopingowe, przy analizie próbki od zawodnika.

Teraz sam siatkarz w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie szerzej odniósł się do tej sprawy. Wyjaśnił, skąd mógł wziąć się fałszywie pozytywny wynik analizy pobranej od niego próbki. Okazuje się, że trop prowadzi do leku na alergię.

"Wynik badania na obecność kwasu modafinilowego zaraportowany przez PLAD mógł być fałszywie pozytywny, gdyż wykorzystana przez PLAD metoda analityczna nie pozwoliła na odróżnienie modafinilu i jego metabolitów od ebastyny i jej metabolitów. Ebastyna jest natomiast substancją czynną leku na receptę Evastix, który przyjmowałem w okresie poprzedzającym kontrolę antydopingową, zgodnie z zaleceniem lekarza w związku z sezonową alergią. Ebastyna nie znajduje się przy tym na Liście Substancji Zabronionych WADA" - podkreśla Sawicki.

Mikołaj Sawicki może wrócić do treningów. "Czekałem z utęsknieniem"

Do takich wniosków udało się doprowadzić dzięki ekspertyzie dr n. med. Karoliny Nowak z Uniwersytetu Opolskiego. Siatkarz przy tym jeszcze raz zapewnia, że nigdy świadomie nie stosował substancji zabronionych przepisami antydopingowymi.

Dzięki uchyleniu tymczasowego zawieszenia Sawicki może wrócić do sportu. Wcześniej nie mógł trenować z żadną profesjonalną drużyną. Pojawiał się jednak na meczach swojego klubu, Bogdanki LUK Lublin. Teraz dołączy do Wilfredo Leona, Marcina Komendy i reszty kolegów na zajęciach.

Wracam do treningów z drużyną klubu, który mimo trudnych okoliczności był cały czas ze mną. Na ten moment czekałem z utęsknieniem od miesięcy. Wierzę, że niebawem zostanę ostatecznie oczyszczony ze wszystkich zarzutów, a postępowanie w mojej sprawie zostanie formalnie zakończone

Pełna treść jego oświadczenia poniżej. Sawicki zapowiada, że w późniejszym czasie szerzej odniesie się do sprawy.

Rozwiń

Zawieszony kadrowicz Grbicia tylko na to czekał. Siatkarz jasno komentuje sprawę

Co dalej z siatkarzem? Na razie nie wiadomo, czy uda się mu wystąpić jeszcze w trwającym sezonie. Aktualnie w PlusLidze dobiega końca runda zasadnicza. Bogdanka LUK Lublin będzie walczyć w fazie play-off, awansowała też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Teraz prawdopodobnie próbka pobrana od siatkarza zostanie ponownie przebadana. Polska Agencja Antydopingowa, POLADA, w swoim oświadczeniu zaznaczyła, że na obecnym etapie postępowania nie można jeszcze mówić o uniewinnieniu Sawickiego.

Mikołaj Sawicki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Alex Grozdanov, Wilfredo Leon i Mikołaj Sawicki Bartlomiej Wojtowicz East News

Mikołaj Sawicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Analiza najciekawsze wydarzenia z ostatniego tygodnia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport