Znowu głośno o Andrzeju Wronie, takiej sytuacji jeszcze nie było. Pojawiło się oficjalne potwierdzenie

Nowy sezon siatkarskiej PlusLigi powoli nam się rozpędza. Na inaugurację sezonu zwycięsko ze swoich pojedynków wyszli siatkarze Trefla Gdańsk, Asseco Resovii oraz PGE Projektu Warszawa. W środę kibiców czekają kolejne emocje związane z ligowymi rozgrywkami. Do gry wkroczy m.in. mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin, który w swoim pierwszym spotkaniu w nowej roli będzie próbował pokonać drużynę Norwida Częstochowa.

Ciekawie zapowiada się również wcześniejsze środowe starcie, zaplanowany na 17:30 pojedynek JSW Jastrzębskiego Węgla z Indykpolem AZS Olsztyn. Faworytem tego spotkania zapewne będą Jastrzębianie, których czeka jednak wymagający sezon. Czwarta ekipa poprzednich rozgrywek została poważnie osłabiona m.in. odejściami świeżo upieczonych brązowych medalistów mistrzostw świata Tomasza Fornala, Norberta Hubera oraz Jakuba Popiwczaka. Dodatkowo z powodu kontuzji ze składu wypadł Maksymilian Granieczny.

- Pierwszą rzeczą jest określenie celu danego zespołu. Usłyszałem od prezesa, że dla nas najistotniejsze jest utrzymanie poziomu, utrzymanie europejskich pucharów. To minimum piąte miejsce. I uważam, że ten zespół jest w stanie w tych granicach grać - tak w rozmowie z Interią Sport w kontekście nowego sezonu wypowiadał się trener Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowal.

Mistrz świata wystąpi w zupełnie nowej roli. Szykuje się debiut

Potyczka zespołów z Jastrzębia-Zdroju oraz Olsztyna zapowiada się bardzo interesująco z jeszcze jednego powodu. Ten mecz będzie dla jednego z mistrzów świata z 2014 roku debiutem w nowej roli. Jak zdradził za pośrednictwem Instagrama dziennikarz Polsatu Sport Jerzy Mielewski, Andrzej Wrona zadebiutuje w roli komentatora sportowego.

Wrona siatkarką karierę zakończył wraz z końcem minionego sezonu. Na zakończenie swojej przygody z zawodowym sportem środkowy sięgnął wraz z Projektem Warszawa po brązowy medal mistrzostw Polski. Był to już jego piąty krążek o tej barwie. Wrona mistrzem Polski został tylko raz - w sezonie 2013/14 w barwach Skry Bełchatów.

Zwieńczeniem bogatej w sukcesy kariery był pożegnalny benefis, który odbył się 23 maja na warszawskim Torwarze. Władze stołecznego klubu zdobyły się na piękny gest upamiętniający ich wieloletniego zawodnika - numer 8, z którym grał Wrona, został zastrzeżony.

Dla Andrzeja Wrony środowe spotkanie nie będzie rzecz jasna debiutem telewizyjnym. 36-latek był jednym z ekspertów telewizji Eurosport podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Kibice mogli oglądać go również w studiu Polsatu Sport w roli eksperta podczas niedawno zakończonego sezonu reprezentacyjnego.

Andrzej Wrona MICHAL KLAG/REPORTER East News

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Adam Burakowski East News

Andrzej Wrona (z numerem 8) w barwach PGE Projektu Warszawa Maciej Napora East News