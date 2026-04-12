Znów znajdą sposób na Winiarskiego? Rusza walka o finał, już są kontrowersje

Damian Gołąb

To ma być kolejna odsłona nowego klasyku PlusLigi. Aluron CMC Warta Zawiercie po raz szósty w tym sezonie zagra z Asseco Resovią Rzeszów. Tym razem jednak stawka jest najwyższa, bo drużyna Michała Winiarskiego rozpoczyna rywalizację o trzeci z rzędu finał PlusLigi. Rywale grają nierówno, ale potencjał mają olbrzymi. A w tym sezonie potrafili już wyeliminować Zawiercian z ważnych rozgrywek. W dodatku w klubie z Zawiercia nie wszystkim podoba się termin pierwszego meczu. Pierwszy półfinał PlusLigi dziś o godz. 17.30, transmisja w Polsacie Sport 1.

Siatkarz Asseco Resovii z numerem 19 w czarno-czerwonym stroju cieszy się na boisku, wstawka z portretem trenera.
Drużyna Michała Winiarskiego uchodzi za faworyta rywalizacji z Asseco Resovią Rzeszów, której kapitanem jest Marcin Janusz

To była zaskakująco wyrównana rywalizacja. Najlepszy zespół fazy zasadniczej TAURON Ligi, Aluron CMC Warta Zawiercie, miał problemy z ósmym, czyli ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Ich trzy mecze okazały się najbardziej wyrównanym ćwierćfinałem PlusLigi.

Zawiercianie zakwalifikowali się do czołowej czwórki jako ostatni, a ich mecz rozpocznie rywalizację o finał. To nie spodobało się Kryspinowi Baranowi, który przed kamerą klubowej telewizji przyznał, że klub liczył na późniejszy termin pierwszego spotkania z Asseco Resovią.

- Muszę przeprosić kibiców, ponieważ nie potrafię wytłumaczyć logicznie wszystkich decyzji, które do nas teraz trafiają. Nie będę tutaj koloryzował: proponowaliśmy wtorek, chcieliśmy grać we wtorek, ale nie otrzymaliśmy zgody i musimy grać w niedzielę. W związku z tym druga para półfinałowa (...) będzie grać po sześciu dniach odpoczynku od zakończenia rozgrywek ćwierćfinałowych, a my gramy po trzech dniach - stwierdził Baran.

Zobacz również:

Mateusz Malinowski przezwyciężył problemy ze zdrowiem i jest ważnym ogniwem Bogdanki LUK Lublin
Ekstraklasa Mężczyzn

Polski siatkarz zastąpił kadrowicza Grbicia i nie zawiódł. A groził mu koniec kariery

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Asseco Resovia Rzeszów znów znajdzie sposób na Aluron CMC Wartę Zawiercie? Dwa razy już się udało

Asseco Resovia Rzeszów czasu na przygotowania do półfinałów miała więcej - pełny tydzień - bo uporała się z ćwierćfinałowym rywalem po dwóch meczach. Poszło jej zaskakująco łatwo, bez straty seta. A przecież Indykpol AZS Olsztyn skończył fazę zasadniczą tuż za rzeszowską drużyną.

W dobrej formie w ostatnich spotkaniach był Karol Butryn, który do Rzeszowa trafił latem z Zawiercia. Kapitalnie wręcz w drugim ćwierćfinale z Indykpolem AZS spisał się Danny Demyanenko, Artur Szalpuk rozgrywa być może najlepszy sezon w karierze. Mimo wszystko Resovia za faworyta w rywalizacji z Wartą nie uchodzi, a wręcz jest plasowana przez ekspertów nieco niżej.

- Resovia na większość zespołów wychodzi w roli faworyta. Nieraz jest to kompletnie nieuzasadnione, ta presja jest niepotrzebna i wielokrotnie im przeszkadzała. Natomiast na Zawiercie Resovia wychodzi jako drużyna walcząca. Siatkarze wiedzą, że ten mecz można przegrać, a jak wygrają, będzie super. I Rzeszowianie grają lepszą, luźniejszą, mniej zestresowaną siatkówkę - ocenia w rozmowie z Interia Sport Wojciech Drzyzga, były siatkarz i trener, dziś ekspert Polsatu Sport.

PlusLiga. Walka o finał rusza już dziś, Resovia czeka 10 lat

Resovia w tym sezonie potrafiła już bowiem Zawiercian zaskoczyć. Drużyny od paru sezonów trafiają na siebie niemal we wszystkich możliwych rozgrywkach - od Pucharu CEV, przez Ligę Mistrzów, po Puchar Polski. W tym sezonie w fazie grupowej LM oba zespoły pokonały rywala w roli gospodarza. Rzeszowianie zamknęli też Warcie drogę do turnieju finałowego Pucharu Polski. W lidze dwukrotnie lepsi byli Zawiercianie.

Ale w półfinale PlusLigi oba zespoły jeszcze ze sobą nie rywalizowały. Aluron CMC Warta w ostatnich latach wspięła się na najwyższy poziom i z niego nie spada, to jej piąty półfinał z rzędu, walczy o trzeci kolejny finał. Resovia na podium PlusLigi wdrapała się w ostatnich sezonach tylko raz, na występ w finale czeka od 10 lat.

Rywalizacja w półfinale toczy się do dwóch zwycięstw. Pierwszy mecz dziś o godz. 17.30 w Sosnowcu, gdzie w fazie play-off rywali gości Warta. Drugi mecz w sobotę w Rzeszowie, ewentualny trzeci we wtorek ponownie w Sosnowcu. Transmisja dzisiejszego spotkania w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.

Zobacz również:

Ołeh Płotnicki znów zagra w kadrze. Wcześniej wystąpił z nią m.in. w MŚ 2022
Siatkówka

Siatkarz wywołał burzę, teraz wraca do kadry. "To może zrujnować drużynę"

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie
Siatkarze Aluron CMC Warty ZawiercieGrzegorz WajdaReporter
Karol Butryn, atakujący Asseco Resovii Rzeszów
Karol Butryn, atakujący Asseco Resovii RzeszówCEV.eumateriały prasowe
Michał Winiarski
Michał WiniarskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Jakub Popiwczak: To jest sól tego wszystkiego, pracujemy cały rok po to, by grać takie mecze. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

