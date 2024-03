Znów jechali 250 km/h na godzinę. Rewelacja sezonu ma swoje DNA

Popularny "Diabeł" dodawał jeszcze w tym samym wywiadzie: - Jeśli ktoś z grona Nysa, Lublin, Gdańsk wejdzie do play-off - będzie to spora niespodzianka. A jeśli Norwid Częstochowa utrzyma się w lidze to będzie największa sensacja .

- Na pewno nie powiem, że konkurencja ligowa jest słaba, gramy w końcu w najlepszej siatkarskiej lidze świata. Sukces Trefla Gdańsk wynika stąd, skąd wypływa sukces każdej firmy - z ludzi. Trener jest z nami drugi rok, ale cały sztab plus osoby z administracji klubu są "gdańskimi lwami" od lat. Mieszkałem wcześniej w zupełnie innej części kraju i widzę że w Trójmieście żyją ludzie pozytywni, uśmiechnięci i otwarci. Przez lata ZAKSA miała swoje DNA klubu, zazdrościłem im tego, dziś oprócz tego że jesteśmy w play-off doszliśmy do czegoś znacznie ważniejszego niż wynik - Trefl ma swoje własne gdańskie, lwie DNA. Z tego można być dumnym i to zostanie z nami. Jeśli chodzi stricte o boisko to wielkie słowa uznania dla zawodników za ciężką pracę, którą wykonali, ani na chwilę nie opuszczała ich wiara w to robimy.