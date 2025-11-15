Zmiany w PlusLidze. Nadeszło potwierdzenie, zacznie się od soboty

Zmagania reprezentacyjne w siatkówce już dawno poszły w zapomnienie. Obecnie kibice ekscytują się rywalizacją klubową, a ta zwłaszcza w kraju nad Wisłą może się podobać. Widać to zresztą na trybunach. Potyczki cieszą się sporą popularnością także wśród telewidzów. I właśnie w trosce o nich od dziś zostaną wprowadzone zmiany. Chodzi dokładnie o godziny rozpoczęcia spotkań odbywających się w godzinach popołudniowych. O korektę terminarza poprosił Polsat. PlusLiga długo nie rozmyślała, komunikat pojawił się błyskawicznie.

"Zmiana rozgrywania wieczornych meczów spowodowała także drobne przesunięcie poprzedzających spotkań - mecze o 17.30 będą się rozpoczynać (pierwsza piłka meczu) dokładnie o tej godzinie, a nie jak wcześniej o 17.37, bo o 17.30 kamery rozpoczynały transmisję z prezentacji drużyn, a pierwsza akcja rozgrywa była dopiero po kilku minutach. Dodatkowo, Telewizja Polsat wraca ze studiem meczowym (przed i po spotkaniu) przy weekendowym meczu kolejki. Studio potrwa od godz.14.30 (przed meczem o 14.45) i jest zaplanowane także po zakończeniu spotkania" - czytamy na oficjalnej stronie rozgrywek.

Wieczorne mecze o pół godziny wcześniej. PlusLiga oficjalnie to ogłosiła

Wypowiedzi ponadto udzielił Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. "Otrzymaliśmy taką prośbę od Telewizji Polsat, która chce optymalizować swoje ramówki i od soboty mecze wieczorne będą się zaczynały trochę szybciej. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce, ale zmiana powinna wyjść wszystkim na dobre" - oznajmił. Korekty w harmonogramie powinny zadowolić kibiców. Te najpóźniejsze mecze kończyły się ostatnio grubo po godzinie 23:00, co zauważył na platformie X między innymi Jakub Balcerzak.

"Czy tak to powinno wyglądać... Otwarte pytanie, bo może znajdziemy tutaj persony, którym taki system szczególnie odpowiada i przekona innych do swojej opinii... Odnoszę wrażenie, że z sezonu na sezon w tej kwestii jest coraz gorzej" - napisał 13 listopada na portalu społecznościowym. Pierwszy mecz w sezonie 2025/26 o godzinie 20:00 odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu. Miejscowa ZAKSA podejmie Barkom Każany Lwów.

Zamieszanie i długa przerwa w meczu PlusLigi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Marcin Golba AFP

Bartosz Kwolek, przyjmujący Aluron CMC Warty Zawiercie Maciej Napora/East News East News

Mateusz Bieniek i Michał Winiarski, środkowy i trener Aluron CMC Warty Zawiercie Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter