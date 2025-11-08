Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zmiana lidera w PlusLidze. Michał Winiarski przetrwał kryzys

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Zaczęli sezon od bolesnej wpadki, ale kiedy się rozpędzili, nie ma na nich mocnych. Wicemistrzowie Polski wykorzystali szansę, jaką przygotował im terminarz siatkarskiej PlusLigi, i właśnie zostali nowym liderem tabeli. W spotkaniu z beniaminkiem długo wszystko szło po myśli Aluron CMC Warty Zawiercie, ale w końcówce ich trener Michał Winiarski musiał zainterweniować. Ale to jego zawodnicy lepiej poradzili sobie z emocjami.

Aluron CMC Warta Zawiercie rozpoczęła sezon od bolesnej porażki z PGE Projektem Warszawa, ale od tego momentu z meczu na mecz się rozpędza. Gra co trzy dni, z powodu występów w Lidze Mistrzów jeden mecz rozegrała nawet awansem. I przed sobotnim spotkaniem miała na koncie trzy zwycięstwa z rzędu.

Siatkówka. Beniaminek zaczął mocno. Potem do głosu doszli wicemistrzowie Polski

Kibice w Zawierciu liczyli na czwarte, bo do hali wicemistrza Polski przyjechał beniaminek, InPost ChKS Chełm. Goście start sezonu także mają niezły, bo skazywana na spadek drużyna już wyrwała pierwsze zwycięstwo. Mecz w Zawierciu rozpoczęli od dwóch wygranych akcji, potem prowadzili 4:1, później jeszcze 5:3 i 7:6.

Ale ten ostatni wynik był ich ostatnim prowadzeniem w pierwszym secie. Po chwili bowiem na czoło wysunęli się zawiercianie, którym prowadzenie dał atak Bartosza Kwolka. I od tej pory faworyci zaczęli budować przewagę. Świetną formę z poprzednich spotkań potwierdził Mateusz Bieniek, notując w pierwszym secie dwa punktowe bloki. W drugiej części partii przewaga Warty była już bezpieczna, skończyło się wygraną 25:21.

    PlusLiga. Spokój Aluron CMC Warty Zawiercie. Michał Winiarski mógł dać szansę rezerwowym

    W drużynie beniaminka na lidera w ofensywie wyrósł Amirhossein Esfandiar. Irańczyk z opóźnieniem przyjechał do Polski i wszedł w sezon, ale pierwszymi występami daje powody, by sądzić, że będzie poważnym wzmocnieniem drużyny. Ale nawet i on na początku drugiej partii nie ustrzegł się błędu w polu serwisowym. A to w tym okresie było kulą u nogi InPost ChKS-u. W całym secie takich błędów drużyna popełniła siedem.

    Zawiercianie spokojnie zaś punktowali i wypracowali sobie trzy "oczka" przewagi. Powiększył ją Miguel Tavares, który najpierw wygrał przepychankę przy siatce, a potem popisał się asem serwisowym. Wicemistrzowie Polski prowadzili już 16:11. Od tego momentu znów mogli spokojnie dogrywać seta. Trener Michał Winiarski dał szansę rezerwowym - Patrykowi Łabie i Adrianowi Markiewiczowi - a Warta i tak wygrała 25:20.

    Łaba pozostał na boisku na trzecią partię, zastępując Aarona Russella. Początek seta był wyrównany, ale już w połowie partii zawiercianie ponownie zyskali przewagę. Kiedy kontratak wykończył atakujący Bartłomiej Bołądź, wygrywali już 14:10. Gospodarze chyba uwierzyli już w zwycięstwo, tymczasem z ich chwili rozprężenia skorzystał InPost ChKS. Przy wyniku 19:18 Winiarski poprosił o przerwę.

    Tyle że po niej do remisu zagrywką doprowadził Remigiusz Kapica. To zawiercianie lepiej poradzili sobie jednak z emocjami, drużyna Winiarskiego przetrwała krótki kryzys. Ważny atak skończył Łaba, ręka zadrżała za to rywalom. Wicemistrzowie Polski przypieczętowali komplet punktów wygraną 25:22. MVP spotkania został wybrany Tavares.

    Warta po sobotnim spotkaniu ma rozegrany o mecz więcej niż większość ligowych rywali. Wykorzystała tę przewagę i to ona została nowym liderem PlusLigi, wyprzedzając Asseco Resovię. Kolejny mecz zawiercianie rozegrają już w środę, gdy zmierzą się z Bogdanką LUK Lublin. Chełmianie na następne spotkanie poczekają do niedzieli i przyjazdu PGE GiEK Skry Bełchatów.

    PlusLiga
    4 kolejka
    08.11.2025
    17:30
    Zakończony
    Aluron CMC Warta: Bołądź, Zniszczoł, Kwolek, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Ensing, Nowosielski

    InPost ChKS: Goss, Swodczyk, Łapszyński, Blankenau, Marcyniak, Esfandiar - Sonae (libero) oraz Fasteland, Ostaszewski (libero), Jacznik, Kapica

    Polskie drużyny dominują w Lidze Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie z Mateuszem Bieńkiem w składzie lideruje w swojej grupie
    Mateusz Bieniek jest na początku sezonu w znakomitej formieBartlomiej Bodzek/East NewsEast News
    Trener drużyny siatkarskiej rozmawia ze swoimi zawodnikami podczas przerwy w meczu. Wokół trenera ustawieni są zawodnicy w zielonych i niebieskich koszulkach, z widocznymi nazwami zespołu na plecach. W tle rozmazane trybuny.
    Michał Wintarski, trener Aluron CMC Warty ZawiercieLech MuszyńskiPAP
    Bartosz Kwolek
    Bartosz KwolekPHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS/AGENCJA SE/East NewsEast News

