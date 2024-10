Zła wiadomość dla fanów Bartosza Kurka, a później taki sygnał. Siatkarz aż zareagował

Bartosz Kurek po czterech latach spędzonych w japońskim Wolfdogs Nagoya wrócił do Polski, gdzie podpisał kontrakt z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. W ekipie trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów otrzymał funkcję kapitana, którą pełni także w reprezentacji, co było jasnym sygnałem - to właśnie 36-latek jest teraz liderem zespołu. Atakujący ma pomóc drużynie w powrocie do ligowej czołówki po nieudanym poprzednim sezonie, który ZAKSA zakończyła poza strefą play-offów.

