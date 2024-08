Aluron CMC Warta Zawiercie w poprzednim sezonie wywalczyła wicemistrzostwo Polski, a w nadchodzących rozgrywkach PlusLigi ponownie będzie jednym z kandydatów do medalu. Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego , który w trakcie turnieju olimpijskiego w Paryżu doprowadził Niemców do ćwierćfinału , w którym ci dopiero po tie-breaku ulegli późniejszym złotym medalistom Francuzom, rozpoczął już przygotowania do zmagań na krajowych parkietach. I, jak pokazują ostatnie wyniki, Winiarski wciąż jest na fali, a jego podopieczni zaliczyli kapitalny początek okresu przygotowawczego.

Butryn rywalizował o miejsce w ataku z Bartoszem Kurkiem, Łukaszem Kaczmarkiem oraz Bartłomiejem Bołądziem i ostatecznie musiał uznać wyższość swoich konkurentów , co nie zmienia faktu, że jest klasowym atakującym i zapewne w nowym sezonie będzie chciał ponownie pokazać się przed serbskim trenerem. Kadrowicz Nikoli Grbicia już teraz ma powody do zadowolenia - razem z kolegami wygrał już trzeci sparing w okresie przygotowawczym.

Warta Zawiercie szlifuje formę przed sezonem

"Jak na moment obecny, wygląda wszystko nawet lepiej, niż bym przypuszczał. Każdy się stara, staramy się pomagać jeden drugiemu na boisku. Mi się wydaje, że nieźle funkcjonuje nasza zagrywka jak na razie, na to co możemy serwować. Pilnujemy tego, żeby po dwóch zepsutych z rzędu, żeby ktoś przebił. Takie schematy wprowadzamy w życie, żeby już za te parę dni, kiedy do nas dołączą kadrowicze, troszeczkę dostosować się do nich poziomem" - przekonywał.