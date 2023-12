Aleksander Śliwka w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle gra od 2018 roku i od tego czasu wygrał z tym zespołem wszystko, co było do wygrania. Trzykrotnie sięgał po triumf w Lidze Mistrzów , dwukrotnie zdobywał mistrzostwo kraju. W swoim dorobku ma też Puchary i Superpuchary Polski. 28-latek jest nie tylko gwarantem dobrej gry ZAKSY, ale także jej liderem - pełni bowiem funkcję kapitana.

Śliwka jest także pewnym punktem reprezentacji Polski, chociaż jego gra w biało-czerwonych barwach czasami pozostawiała wiele do życzenia. Tak było przed rokiem, kiedy przyjmujący zawodził w niektórych meczach mistrzostw świata, a kibice zaczynali coraz głośniej domagać się , by odsunięto go od składu.