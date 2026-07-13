Zdobył złoto z reprezentacją Polski, teraz duża zmiana. Komunikat ws. siatkarza

Po sezonie 2024/2025 szeregi ZAKSY Kędzierzyn-Koźle opuścił Bartosz Kurek, który wrócił do Japonii, a ruch Polaka sprawił, że jego dotychczasowy pracodawca musiał poszukać nowego atakującego. Wybór padł na mającego polskie korzenie Kamila Rychlickiego, który przed rokiem zadebiutował w reprezentacji Włoch. Doświadczony siatkarz szybko zaaklimatyzował się w nowym środowisku i został jedną z gwiazd rozgrywek.

29-letni zawodnik był najlepiej punktującym i najlepszym atakującym ostatniej kampanii, jeszcze w trakcie sezonu szybko stało się jasne, że znajdzie się na celowniku mocniejszych klubów. I tak się stało, parol na Rychlickiego zagięła Aluron CMC Warta Zawiercie, która postanowiła ściągnąć Włocha do naszpikowanej gwiazdami drużyny. Tam będzie rywalizował o miejsce w składzie z Bartłomiejem Bołądziem.

ZAKSA z kolei musiała poszukać zastępstwa dla Rychlickiego. Nazwisko jego następcy ogłoszono w poniedziałek 13 lipca - szeregi trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów zasilił Remigiusz Kapica.

Remigiusz Kapica zmienia klub. Pozostaje w PlusLidze

25-letni atakujący seniorską karierę zaczynał w 2019 roku w AZS-ie Olsztyn, później grał jeszcze w Cuprum Lubin i PSG Stali Nysa, a ostatni sezon spędził w InPost ChKS Chełm. Na swoim koncie ma występy w reprezentacji uniwersyteckiej, razem z kolegami z kadry w 2025 roku zdobył złoto podczas Letniej Uniwersjady.

"Nasz nowy atakujący w swojej plusligowej karierze rozegrał ponad 170 meczów, w których zdobył ponad 1600 punktów. Poza znakomitą dyspozycją w ataku dał się poznać rywalom jako zawodnik o celnej zagrywce, co ma odzwierciedlenie w statystykach asów serwisowych. Teraz przed Remigiuszem Kapicą kolejny sprawdzian, sam zawodnik podkreślił wagę nowego etapu w swojej karierze" - przypomniała ZAKSA w oficjalnym komunikacie.

Głos oddano też samemu siatkarzowi, który przyznał, że gra w ZAKSIE była spełnieniem jego marzeń.

Ten klub to od zawsze wielka marka, a po ostatnich sukcesach na europejskich parkietach jeszcze bardziej zasłużona w polskiej siatkówce. Dlatego dla mnie to było bardzo duże wyróżnienie, że padło zainteresowanie moją osobą, i decyzja była bardzo prosta do podjęcia

Polski atakujący podkreślił też, że czynnikiem zachęcającym go do transferu była obecność w sztabie szkoleniowym Andrei Gianiego. Jak zaznaczył, włoski szkoleniowiec ma na swoim koncie wiele sukcesów, a on sam słyszał same pozytywne opinie na temat tego trenera.

"Mam nadzieję, że trener będzie zadowolony z mojej osoby w trakcie sezonu. A ja przychodzę do Kędzierzyna-Koźla z nastawieniem na dalszy rozwój, zdobywanie nowego doświadczenia i sprawdzenie się w grze o bardzo wysokie cele w tak zasłużonym klubie jak ZAKSA" - dodał.





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