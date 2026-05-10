Zawiercie - Bogdanka. O której i gdzie oglądać finał PlusLigi w TV? [TRANSMISJA]

Piąty mecz finału PlusLigi sezonu 2025/2026 Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka Luk Lublin zostanie rozegrany dzisiaj 10 maja o godzinie 14:45 w Arenie Sosnowiec. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Warta Zawiercie - Bogdanka Lublin? Finał PlusLigi. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Za nami już cztery mecze tegorocznego finału PlusLigi. W pierwszym Aluron CMC Warta Zawiercie w pełni wykorzystała atut gry w roli gospodarza. Kapitalne zagrywki i świetny blok poprowadziły Zawiercian do zwycięstwa z Bogdanką Luk Lublin aż 3:0.

Cztery dni później w Lublinie doszło do rewanżu. Po jednostronnym pierwszym meczu drugie spotkanie było zdecydowanie bardziej zacięte. Mimo mocnego początku Warty Zawiercie obrońcy tytułu potrafili się podnieść. W zwycięstwie Bogdanki po spektakularnym powrocie w czwartej partii olbrzymi udział miał Wilfredo Leon.

Trzecie spotkanie odbyło już już zupełnie pod dyktando Bogdanki. Siatkarze z Lublina w trzech setach ograli Wartę. Po stronie obrońców tytułu nie zawiódł Wilfredo Leon, ale lider lubelskiego zespołu miał też mocne wsparcie ze strony kolegów. Tym samym Lublinianie postawili Zawiercian pod ścianą.

Warta jednak zdołała wykaraskać się z opresji. Drużyna Michała Winiarskiego wydobyła się z kłopotów zwłaszcza w trzecim secie i ostatecznie przełamała rywali. Na nic nawet ponad 20 punktów Wilfredo Leona - Zawiercianie sprawili, że o losach złota przesądzi dzisiejsze, piąte spotkanie.

Kadr z meczu Bogdanki LUK Lublin z Aluron CMC Wartą Zawiercie Wojtek Jargiło PAP

Wilfredo Leon w czasie finałów PlusLigi Wojtek Jargiło PAP

Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu Polsat Sport