Zastąpił Kurka i się nie zatrzymuje. Kibice rywali zaczęli wychodzić już przed końcem

Asseco Resovia przegrywa na inaugurację siatkarskiej PlusLigi. I to we własnej hali. W Rzeszowie trzecia drużyna ostatniego sezonu przegrała 1:3 z Projektem Warszawa. W meczu dwóch kandydatów do medali błysnął zwłaszcza Bartłomiej Bołądź, który świetnie spisał się w oficjalnym debiucie w zespole ze stolicy. Gospodarze nie poradzili sobie bez kontuzjowanego atakującego Stephena Boyera.