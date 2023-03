Zasłużony klub wciąż niepewny utrzymania. Nowy bohater mistrzów Polski

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wraca do ścisłej czołówki siatkarskiej PlusLigi. Mistrzowie Polski, mimo wielu zmian w podstawowym składzie, pewnie pokonali na wyjeździe Cerrad Enea Czarnych Radom 3:1. Kędzierzynianie awansowali na czwarte miejsce w tabeli, a do wygranej poprowadził ich Bartłomiej Kluth - zdobył aż 31 punktów. Rywale przegrali kolejny mecz we własnej hali.