Zasłużony klub mógł podnieść się z dna. Nagle stało się coś dziwnego

Jeszcze w czwartek to lubinianie mogli być mocno rozczarowani. W bardzo ważnym dla układu dołu tabeli spotkaniu z GKS-em Katowice nie ugrali choćby seta. Byli więc tuż nad dnem tabeli i przyjęli we własnej hali Czarnych - ostatnią drużynę PlusLigi. W kluczowym momencie zakończyli serię ośmiu porażek. Radomianie okopali się na dnie, chociaż niewiele brakowało, by mecz potoczył się zupełnie inaczej.