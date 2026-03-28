Zaskoczenie w walce o siatkarskie medale. Francuz pobił swój rekord

Damian Gołąb

To miała być najbardziej wyrównana rywalizacja ćwierćfinałowa siatkarskiej PlusLigi. Jej pierwsza odsłona została rozegrana w Rzeszowie, ale spodziewanych emocji nie przyniosła. Indykpol AZS Olsztyn nie potrafił postawić się gospodarzom i przed drugim meczem jest w trudnej sytuacji. Asseco Resovia, mimo przejściowych kłopotów w trzecim secie, zaskakująco szybko zamknęła spotkanie, a jej pierwszoplanową postacią był mistrz olimpijski z Francji. Yacine Louati ustanowił w sobotę własny rekord w PlusLidze.

Yacine Louati i trzech siatkarzy Asseco Resovii w biało-czerwonych strojach podczas meczu PlusLigi na tle siatki.
Yacine Louati (z prawej) był w sobotnim meczu Asseco Resovii Rzeszów w świetnej formieKacper StaniecNewspix.pl

Rywalizacja czwartej w fazie zasadniczej Asseco Resovii Rzeszów z piątym Indykpolem AZS Olsztyn nie miała aż tak wyraźnego faworyta, jak pozostałe ćwierćfinały PlusLigi. Do Rzeszowa przyjechała rewelacja rozgrywek, która pod wodzą Daniela Plińskiego w tym sezonie regularnie zaskakuje.

Jej ogromną siłą jest zagrywka - Olsztynianie w klasyfikacji opartej na średniej asów serwisowych na set ustępują w PlusLidze tylko liderom z Zawiercia. Ale to Rzeszowianie rozpoczęli od świetnej zagrywki Yacine'a Louatiego. Po chwili prowadzili już 6:2.

Zobacz również:

Artur Szalpuk był gwiazdą sezonu zasadniczego PlusLigi. Bartłomiej Lemański (w kółku) osiągnął życiową formę
Ekstraklasa Mężczyzn

Oto najlepsi siatkarze sezonu. Polak zasłużył na powrót do kadry Grbicia

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Festiwal zagrywek i bloków. Francuz daje przewagę Asseco Resovii Rzeszów

Goście szybko jednak odpowiedzieli z pola serwisowego - najpierw Johannes Tille, potem Moritz Karlitzek. Ten drugi ostatnio nie grał przez problemy ze zdrowiem, na ćwierćfinał był jednak gotowy, i doprowadził do remisu.

Tyle że po chwili znów odskoczyli Rzeszowianie. Siatkarze z Olsztyna nie uniknęli błędów, a do tego znów dobrze wypadł blok gospodarzy - przyniósł im aż cztery punkty. Resovia wygrała pewnie 25:18.

A to było dla niej o tyle ważne, że ledwie trzy dni wcześniej przegrała w trzech setach ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Ziraatem Bankkart Ankara. Siatkarze trenera Massimo Bottiego znaleźli się więc w trudnym momencie, a do tego muszą grać co trzy dni - rewanż w Ankarze już we wtorek.

Drugi set meczu z Indykpolem AZS długo był bardzo wyrównany. Co prawda po bloku Karola Butryna przy ataku Karlitzka Rzeszowianie prowadzili 12:10, ale wkrótce rywale odpowiedzieli zatrzymaniem na siatce Artura Szalpuka i znów był remis.

Zobacz również:

Marcin Janusz i Danny Demyanenko z Asseco Resovii Rzeszów
Liga Mistrzów

Kontrowersje w meczu polskiego klubu. "Co z tym możemy teraz zrobić?"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

W końcówce lepsi byli jednak gospodarze. Przesądziła o tym kapitalna seria zagrywek Louatiego. Francuz zanotował aż trzy asy serwisowe z rzędu, Rzeszowianie objęli prowadzenie 23:18 i po chwili zwycięsko zakończyli seta.

PlusLiga. Zmiany nie pomogły Olsztynianom, dobry prognostyk dla Resovii

Gospodarze z impetem rozpoczęli również kolejną partię. Szybko objęli prowadzenie 6:1, a Pliński ściągnął z boiska dwóch ważnych siatkarzy - Jan Hadrava i Paweł Halaba w pierwszych dwóch setach nie potrafili zagrać na miarę możliwości.

Rzeszowianie tylko powiększali jednak przewagę, w pewnym momencie prowadzili już ośmioma punktami. Jakby tego było mało, urazu - prawdopodobnie stawu skokowego - doznał Karlitzek i w drugiej połowie trzeciej partii musiał opuścić boisko.

Ale bez niego goście zaczęli odrabiać straty. Gra Resovii zaczęła się załamywać - prowadzenie 18:12 zmieniło się na remis 19:19! Niespodziewane emocje gospodarzom udało się jednak opanować i to oni wygrali 25:20. Nagrodę dla MVP otrzymał Louati. Francuz w sobotę ustanowił osobisty rekord asów serwisowych w PlusLidze - zanotował ich w tym spotkaniu aż sześć.

Drugi mecz ćwierćfinałowej rywalizacji w sobotę 4 kwietnia w Olsztynie. Jeśli Indykpol AZS chce przedłużyć nadzieje na półfinał, musi wygrać - awans zapewnią dwa wygrane mecze. Resovię wcześniej czeka wyprawa do Turcji na ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

Pogrom w meczu polskich siatkarek. 25:11, a to nie był koniec

PlusLiga
Ćwierćfinały
28.03.2026
14:45
Zakończony
Wszystko o meczu

Asseco Resovia Rzeszów: Butryn, Poręba, Louati, Janusz, Demyanenko, Szalpuk - Zatorski (libero) oraz Shoji

Indykpol AZS Olsztyn: Hadrava, Majchrzak, Halaba, Tille, Cieślik, Karlitzek - Ciunajtis (libero) oraz Schwarz, Kozub, Borkowski, Siwczyk, Janikowski

Statystyki meczu

Asseco Resovia
3 - 0
Indykpol AZS Olsztyn
Próby ataku
30
30
Błędy przeciwnika
24
15
Błędy drużyny
15
24
Błędy w ataku
5
5
Błędy serwisowe
10
18
Asy serwisowe
8
6
Zawodnik drużyny siatkarskiej w czerwono-białym stroju świętuje zdobycie punktu, widoczny na pierwszym planie z zaciśniętą pięścią i wyraźnym wyrazem radości na twarzy, w tle rozmyte sylwetki kibiców i fragment hali sportowej.
Karol Butryn, atakujący Asseco Resovii RzeszówCEV.eumateriały prasowe
Zawodnicy drużyny siatkarskiej ubrani w białe i zielone stroje stoją na błękitnej hali sportowej podczas rozgrywki. Jeden z siatkarzy gestykuluje dłonią w kierunku kolegi z drużyny, w tle widoczni inni gracze oraz fragment boiska.
Moritz Karlitzek, przyjmujący Indykpolu AZS OlsztynArtur Szczepański/ReporterEast News
Zawodnicy drużyny siatkarskiej w trakcie meczu na hali sportowej, skupieni na przyjęciu piłki, w otoczeniu publiczności na trybunach. Atmosfera pełna emocji i sportowej rywalizacji.
Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii RzeszówCEV.eumateriały prasowe
Piotr Gruszka: Polskie kluby stać na to, by walczyć w Europie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

