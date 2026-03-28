Zaskoczenie w walce o siatkarskie medale. Francuz pobił swój rekord

Rywalizacja czwartej w fazie zasadniczej Asseco Resovii Rzeszów z piątym Indykpolem AZS Olsztyn nie miała aż tak wyraźnego faworyta, jak pozostałe ćwierćfinały PlusLigi. Do Rzeszowa przyjechała rewelacja rozgrywek, która pod wodzą Daniela Plińskiego w tym sezonie regularnie zaskakuje.

Jej ogromną siłą jest zagrywka - Olsztynianie w klasyfikacji opartej na średniej asów serwisowych na set ustępują w PlusLidze tylko liderom z Zawiercia. Ale to Rzeszowianie rozpoczęli od świetnej zagrywki Yacine'a Louatiego. Po chwili prowadzili już 6:2.

Festiwal zagrywek i bloków. Francuz daje przewagę Asseco Resovii Rzeszów

Goście szybko jednak odpowiedzieli z pola serwisowego - najpierw Johannes Tille, potem Moritz Karlitzek. Ten drugi ostatnio nie grał przez problemy ze zdrowiem, na ćwierćfinał był jednak gotowy, i doprowadził do remisu.

Tyle że po chwili znów odskoczyli Rzeszowianie. Siatkarze z Olsztyna nie uniknęli błędów, a do tego znów dobrze wypadł blok gospodarzy - przyniósł im aż cztery punkty. Resovia wygrała pewnie 25:18.

A to było dla niej o tyle ważne, że ledwie trzy dni wcześniej przegrała w trzech setach ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Ziraatem Bankkart Ankara. Siatkarze trenera Massimo Bottiego znaleźli się więc w trudnym momencie, a do tego muszą grać co trzy dni - rewanż w Ankarze już we wtorek.

Drugi set meczu z Indykpolem AZS długo był bardzo wyrównany. Co prawda po bloku Karola Butryna przy ataku Karlitzka Rzeszowianie prowadzili 12:10, ale wkrótce rywale odpowiedzieli zatrzymaniem na siatce Artura Szalpuka i znów był remis.

W końcówce lepsi byli jednak gospodarze. Przesądziła o tym kapitalna seria zagrywek Louatiego. Francuz zanotował aż trzy asy serwisowe z rzędu, Rzeszowianie objęli prowadzenie 23:18 i po chwili zwycięsko zakończyli seta.

PlusLiga. Zmiany nie pomogły Olsztynianom, dobry prognostyk dla Resovii

Gospodarze z impetem rozpoczęli również kolejną partię. Szybko objęli prowadzenie 6:1, a Pliński ściągnął z boiska dwóch ważnych siatkarzy - Jan Hadrava i Paweł Halaba w pierwszych dwóch setach nie potrafili zagrać na miarę możliwości.

Rzeszowianie tylko powiększali jednak przewagę, w pewnym momencie prowadzili już ośmioma punktami. Jakby tego było mało, urazu - prawdopodobnie stawu skokowego - doznał Karlitzek i w drugiej połowie trzeciej partii musiał opuścić boisko.

Ale bez niego goście zaczęli odrabiać straty. Gra Resovii zaczęła się załamywać - prowadzenie 18:12 zmieniło się na remis 19:19! Niespodziewane emocje gospodarzom udało się jednak opanować i to oni wygrali 25:20. Nagrodę dla MVP otrzymał Louati. Francuz w sobotę ustanowił osobisty rekord asów serwisowych w PlusLidze - zanotował ich w tym spotkaniu aż sześć.

Drugi mecz ćwierćfinałowej rywalizacji w sobotę 4 kwietnia w Olsztynie. Jeśli Indykpol AZS chce przedłużyć nadzieje na półfinał, musi wygrać - awans zapewnią dwa wygrane mecze. Resovię wcześniej czeka wyprawa do Turcji na ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

Asseco Resovia Rzeszów: Butryn, Poręba, Louati, Janusz, Demyanenko, Szalpuk - Zatorski (libero) oraz Shoji

Indykpol AZS Olsztyn: Hadrava, Majchrzak, Halaba, Tille, Cieślik, Karlitzek - Ciunajtis (libero) oraz Schwarz, Kozub, Borkowski, Siwczyk, Janikowski

Statystyki meczu Asseco Resovia 3 - 0 Indykpol AZS Olsztyn Próby ataku 30 30 Błędy przeciwnika 24 15 Błędy drużyny 15 24 Błędy w ataku 5 5 Błędy serwisowe 10 18 Asy serwisowe 8 6

Karol Butryn, atakujący Asseco Resovii Rzeszów

Moritz Karlitzek, przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn

Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii Rzeszów

