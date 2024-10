Zaskakujące wyznanie bohatera kadry Nikoli Grbicia. Później błyskawicznie uciął temat

Grzegorz Łomacz od lat w reprezentacji Polski pełni rolę zmiennika - najpierw był rezerwowym w czasie, gdy w kadrze grał Fabian Drzyzga, teraz z kolei jest "dwójką" w drużynie, w której podstawowym rozgrywającym jest Marcin Janusz. Gdy jednak już wchodzi na boisko, to nie zawodzi, a swój kunszt pokazał w półfinale igrzysk olimpijskich, kiedy to kapitalnie spisał się w starciu z Amerykanami i przyczynił się do awansu do finału.

Reklama