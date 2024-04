Zaskakujące wieści, nowy klub zagra w PlusLidze. Sebastian Świderski potwierdza

Jest mi niezmiernie miło, że po tylu latach Plus Liga wraca do Gorzowa powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Siatkarze Cuprum Lubin zagrają w Gorzowie

Wójcicki i Świderski nie przekazali więcej szczegółów - te na swoim profilu w serwisie X (dawny Twitter) przybliżył znany ekspert siatkarski Jakub Balcerzak. Jak wyjaśnił, dojdzie do fuzji Stilonu z klubem KGHM Cuprum Lublin - siatkarze drugiej z ekip przejdą do drużyny z Gorzowa i tam będą rozgrywali swoje mecze. "Już skład budowany przez trenera Andrzeja Kowala był z myślą o tej przeprowadzce" - dodawał Balcerzak.

Co ciekawe, jeszcze pod koniec marca, gdy głosy o tym, że może dojść do fuzji przybierały na sile, nastroje uspokajał dyrektor sportowy klubu z Gorzowa, Radosław Maciejewicz. Tego typu doniesienia w rozmowie z gazetalubuska.pl nazwał "plotkami" i ogłaszał, że nie doszło do podpisania żadnej umowy.

"Osobiście nie wierzę w to, by jakikolwiek ośrodek chciał się pozbywać drużyny z najwyższego poziomu rozgrywkowego. Jak Cuprum przyjedzie do nas z taką propozycją, to wspólnie ze sponsorami usiądziemy do rozmów. Ale na razie nic ich nie zapowiada" - przekonywał.