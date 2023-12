Kapitan ZAKSY otrzymywał jednak szanse i spisywał się coraz lepiej, a pełnię możliwości zaczął prezentować w ostatnim sezonie reprezentacyjnym. Śliwka dawał nie tylko dużo jakości sportowej, ale też dyrygował poczynaniami kolegów na boisku, przez co nie było zaskoczeniem, że to właśnie on przejął funkcję kapitana pod nieobecność zmagającego się z kontuzją Bartosza Kurka.

Śliwka dobrą formę z sezonu kadrowego podtrzymuje także na początku rozgrywek PlusLigi . 28-latek w dziewięciu spotkaniach ligowych wywalczył 110 punktów i jest pewnym punktem swojej drużyny. Niewykluczone jednak, że to ostatnie miesiące przyjmującego w ZAKSIE, co w podcaście "Zgrupowanie" zasugerował jego agent, Jakub Michalak.

Aleksander Śliwka mógł pójść w ślady Bartosza Kurka. Dostał propozycję transferu

Michalak zdradził, że Śliwka już dwa lata temu otrzymał propozycję transferu do Japonii, gdzie oferowano mu wyższe zarobki niż w ZAKSIE. Ten jednak odmówił, tłumacząc to m.in. chęcią zgrywania się z Marcinem Januszem. Tym samym nie poszedł w ślady Bartosza Kurka , który gra obecnie w lidze japońskiej.

Olek zdecydował, że w trakcie cyklu olimpijskiego, chce grać z pierwszym rozgrywającym reprezentacji w klubie. Ponadto chciał się przygotować jak najlepiej do sezonu reprezentacyjnego. Był to wybór przede wszystkim sportowy. W tym momencie jednak, liga japońska oferuje ogromne kontrakty. Olkowi kończy się kontrakt w ZAKSIE, więc pytanie brzmi: kiedy, jeśli nie teraz?

"Włosi uważają, że jak idziesz do nich grać, to musisz zrezygnować z 30% kontraktu. Kiedyś zadzwonił dyrektor jednego z przeciętnych klubów z ofertą dla Aleksandra Śliwki. Zaproponował wyrównanie kontraktu, ale zapytałem, po co Olek miałby dołączyć do tej drużyny? Dyrektor stwierdził, że mógłby się pokazać w lidze włoskiej. Dodam, że kilka dni wcześniej Olek został MVP Ligi Mistrzów, ogrywając w finale turnieju 3:0 Trentino" - przypomniał Michalak.