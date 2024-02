Oba zespoły przystąpiły do meczu osłabione. U gospodarzy problemy miał Lukas Vasina, do szóstki wskoczył Jonas Kvalen. Większe problemy mieli olsztynianie. Do kontuzjowanych Nicolasa Szerszenia i Mateusza Janikowskiego dołączył trzeci przyjmujący - rozchorował się Niemiec Moritz Karlitzek. W szóstce zwolniło się więc miejsce dla obcokrajowca, dlatego na rozegranie wrócił Amerykanin Joshua Tuaniga.