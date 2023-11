"Wiedzieliśmy, że drużyna z Radomia nie będzie miała w meczu z nami nic do stracenia. Pokazali to przede wszystkim w pierwszym i drugim secie, głównie na zagrywce. Przyjmujący i atakujący bardzo mocno 'kopali' i ciężko było nam utrzymać tę zagrywkę" - mówił siatkarz.

Łukasz Kaczmarek wytłumaczył się po meczu. To dlatego przerwał akcję

Reprezentant Polski zwrócił uwagę na to, że końcówka pierwszego seta, kiedy to ZAKSA zdołała odrobić straty i przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, była kluczowa w kontekście losów całego spotkania.

Kaczmarek został także zapytany o nietypowe zachowanie w jednej z akcji. Atakujący ZAKSY wyskoczył do ataku, ale ostatecznie nie wykończył go i złapał piłkę, przez co punkt przyznano rywalom. Jak się okazało, wcześniej siatkarz uderzył w antenkę, co umknęło uwadze sędziego. Cała sytuacja zaskoczyła i rozbawiła komentatorów Polsatu Sport.