Zapadła kluczowa decyzja ws. Polaka, ale to nie koniec. Trener już ujawnił

Po szokującym zawieszeniu w maju 2025 roku Mikołaja Sawickiego przez POLADA ze względu na obecność w organizmie zakazanej substancji (modafinil) tymczasowa kara została uchylona. W sprawie przyjmującego doszło do sporego przełomu, o czym poinformowano w ubiegłym tygodniu. POLADA poinformowała, że metoda analityczna nie dała wystarczających powodów.

Z tego względu zawieszenie polskiego siatkarza zostało błyskawicznie uchylone, a ten mógł wrócić do treningów ze swoim klubem, Bogdanką LUK Lublin. Należy podkreślić jednak, że ten nie został jeszcze uniewinniony. Zainteresowany na grę na parkietach PlusLigi musi jeszcze poczekać, a cała odbudowa formy nieco mu zajmie. Jak Pierwsze zajęcia 26-latek odbył w środę. Są to na razie treningi indywidualne.

Przyjmujący rano stawia się na siłowni, a następnie wspólnie z resztą ekipy rozgrzewa się na hali. Po tej części jednak drużyna pracuje razem, a ten zaczyna swoje zajęcia.

Kilka słów o formie zawodnika powiedział sam Stephane Antiga, czyli szkoleniowiec Bogdanki LUK Lublin. Okazuje się, że nie jest najgorzej.

Antiga ujawnia ws. Sawickiego. Tak wygląda jego forma

Francuski trener w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wskazuje, że w elementach defensywnych, czyli przyjęciu i obronie. Nieco inaczej wygląda sprawa w aspektach, gdzie dochodzą skoki - atak, blok, zagrywka. Zdaniem byłego opiekuna m.in. reprezentacji Polski czeka go jeszcze sporo pracy.

- W przyjęciu i obronie radzi sobie naprawdę nieźle, ale wszystkie inne elementy, przy których wykonuje się skoki, czyli atak, blok czy zagrywka, wymagają jeszcze sporej pracy. Pod względem fizycznym jeszcze dużo przed nim, by wrócić do optymalnej dyspozycji. Psychicznie także za nim bardzo trudny czas - powiedział.

Najbliższy mecz Bogdanka LUK Lublin rozegra w piątek 13 marca. Będzie to prawdziwy hit PlusLigi, bowiem zmierzy się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:00.

Mikołaj Sawicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mikołaj Sawicki Marcin Golba AFP

Trener Bogdanki LUK Lublin Stephane Antiga fot. Justyna Matjas / PLS materiały prasowe

