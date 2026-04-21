Zapadła definitywna decyzja ws. polskiego siatkarza. To już koniec

Mikołaj Sawicki błyszczał w końcówce poprzedniego sezonu i walnie przyczynił się do tego, że Bogdanka LUK Lublin sięgnęła po tytuł mistrzów Polski. Przyjmujący swoją świetną postawą zapracował na powołanie do reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia i to właśnie podczas zgrupowania kadry narodowej pojawił się zaskakujący komunikat, że w jego organizmie wykryto niedozwoloną substancję. Siatkarza zawieszono, ten przez długie miesiące nie mógł nie tylko grać, ale też trenować z profesjonalną drużyną.

Sawicki walczył o oczyszczenie z zarzutów, finalnie do przełomu doszło w marcu. Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) uchyliła zawieszenie 26-latka stwierdzając, że doszło do błędu przy pobieraniu próbki od zawodnika, stąd mógł pojawić się pozytywny wynik badania antydopingowego. Próbkę wysłano do badania za granicą, testy dały wynik negatywny. Gracza Bogdanki LUK Lublin uniewinniono, co nie zmienia faktu, że ten stracił prawie cały sezon.

Mimo, że przyjmujący dopiero niedawno wrócił do występów w ekipie aktualnego mistrza Polski i Stephane Antiga stopniowo wprowadzał go do gry, Sawicki otrzymał powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Polski. Grbić wprawdzie wie, że 26-latek nie będzie odgrywał ważnej roli w ekipie "Biało-Czerwonych", ale swoim ruchem chciał wysłać jasny sygnał siatkarzowi.

"To kwestia moralna. Naprawdę nikomu nie życzę sytuacji, w której się znalazł. Nie zrobił nic złego. (...) Wiem, że nie będzie gotów do gry. Nie mogę powiedzieć, że na pewno nie będzie go na liście 30 zawodników zgłoszonych do Ligi Narodów, ale w tej chwili w tym kontekście na niego nie liczę. Ważne jest jednak dla mnie, by przekazać mu wiadomość: liczymy na ciebie w przyszłości" - przekonywał selekcjoner.

POLADA wydała kolejny komunikat ws. Mikołaja Sawickiego

Kilka dni po ogłoszeniu powołań do reprezentacji kolejny komunikat ws. Sawickiego wydała POLADA. Agencja potwierdziła, że Sawicki nie naruszył przepisów antydopingowych, ale kilka podmiotów wciąż ma możliwość odwołania się od tej decyzji.

Informujemy, że Panel Dyscyplinarny uznał, iż nie doszło do naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika Mikołaja Sawickiego. Prawo do wniesienia odwołania od tego rozstrzygnięcia przysługuje: POLADA, FIVB oraz WADA

Co istotne, POLADA deklaruje koniec działań w tej sprawie. "Polska Agencja Antydopingowa nie będzie składać odwołania w tej sprawie, w pełni respektując orzeczenie Panelu Dyscyplinarnego" - przekazano.

Rozwiń

Mikołaj Sawicki Marcin Golba AFP

Mikołaj Sawicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Alex Grozdanov, Wilfredo Leon i Mikołaj Sawicki Bartlomiej Wojtowicz East News

