Aluron CMC Warta Zawiercie we wtorkowym spotkaniu ograła Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i objęła prowadzenie w tabeli PlusLigi. "Jurajscy Rycerze" jednak nie nacieszyli się długo pozycją lidera - następnego dnia Jastrzębski Węgiel pewnie pokonał Skrę Bełchatów i to mistrzowie kraju na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej zajmują pierwszą pozycję.

"Wszyscy w szoku" - napisała jedna z internautek. "Szok i niedowierzanie" - stwierdził ktoś inny. "Cud się stał" - czytamy w kolejnym komentarzu. Reakcja kibiców nie dziwi, ponieważ do tej pory Fornal grał w niemal każdym spotkaniu sezonu - z wyliczeń Balcerzaka wynika, że na 43 mecze (28 ligowych, 10 w Lidze Mistrzów i cztery w Superpucharze oraz Pucharze Polski), przyjmujący nie zagrał tylko w dwóch spotkaniach - w środę przeciwko Skrze oraz pod koniec stycznia z Hermapolem Częstochowa, gdy był przeziębiony. To zdumiewające biorąc pod uwagę fakt, że polskie kluby grają mecze co kilka dni, a Jastrzębski Węgiel ma na swoim koncie starcia z zagranicznymi klubami w Lidze Mistrzów, a co za tym idzie, długie podróże.