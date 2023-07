Zamieszanie wokół reprezentanta Polski. Wszystkiemu "winny" były kadrowicz?

- To inny poziom niż młodzieżowy, siatkówka seniorska jest silniejsza. Myślę, że sprostałem zadaniu. Musiałem się mierzyć z wysokim blokiem, udawało się go omijać. To będzie procentowało w przyszłości, dużo mi to dało. Cały mecz będzie tkwił w pamięci, to nowe przeżycie - mówił przed kamerą Polsatu Sport po meczu z Iranem.