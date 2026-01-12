Zamieszanie wokół drużyny Wilfredo Leona. Absolutny hit na horyzoncie. I to zaraz po wielkim triumfie
W niedzielę Bogdanka LUK Lublin świętowała zdobycie TAURON Pucharu Polski w Krakowie. Minęło kilkanaście godzin, a wokół drużyny, której największą gwiazdą jest Wilfredo Leon zrobiło się niesamowite zamieszanie. Wszystko za sprawą doniesień transferowych.
Za nami TAURON Puchar Polski w Krakowie. W finale Bogdanka LUK Lublin rozprawiła się w trzech setach z Asseco Resovią Rzeszów i sięgnęła po historyczny triumf. Drużynę mistrzów Polski do zwycięstwa poprowadził Wilfredo Leon.
Hit transferowy w PlusLidze. Ran Takahashi ma dołączyć do Bogdanki LUK Lublin
Kilkanaście godzin po triumfie Jakub Balcerzak na portalu X.com poinformował, że do lubelskiego klubu ma dołączyć Ran Takahashi. - "Według moich informacji, przyjmujący reprezentacji Japonii Ran Takahashi w sezonie ligowym 2026/2027, będzie występował dla drużyny Bogdanka LUK Lublin!" - przekazał dobrze poinformowany dziennikarz.
Później tłumaczył, że 24-latek przyjął ofertę, choć inne kluby oferowały mu większe pieniądze. - "Ponad wszystko zależało mu na grze w drużynie z Wilfredo Leonem" - podkreślił.
Takahashi jest obecnie zawodnikiem Suntory Sunbirds i do Lublina przyjechać miałby za kilka miesięcy. Portal "sport.tvp.pl" skontaktował się z władzami Bogdanki LUK w tej sprawie.
Myślę, że większość klubów z aspiracjami, które rozważają wzmocnienia, przygląda się Ranowi. Na naszym radarze pojawił się już kilka sezonów temu przed transferem do Włoch jednak wówczas wyjazd z Japonii był mu nie na rękę
Mistrzowie Polski z 2025 roku budują skład na przyszły sezon. Na początku grudnia klub ogłosił, że Wilfredo Leon, Kewin Sasak i Marcin Komenda przedłużyli obowiązujące umowy na sezon 2026/2027. Z kolei kilka dni temu pojawił się komunikat, że trener Stephane Antiga uczynił to samo, co jego podopieczni.
Bogdanka LUK Lublin jest obecnie liderem rozgrywek PlusLigi. Zespół prowadzony przez francuskiego szkoleniowca wygrał 11 z 14 spotkań. Najbliższe spotkanie rozegra w sobotę (17 stycznia o godz. 14:45 w Bełchatowie z miejscową PGE GiEK Skrą.