Za nami TAURON Puchar Polski w Krakowie. W finale Bogdanka LUK Lublin rozprawiła się w trzech setach z Asseco Resovią Rzeszów i sięgnęła po historyczny triumf. Drużynę mistrzów Polski do zwycięstwa poprowadził Wilfredo Leon.

Hit transferowy w PlusLidze. Ran Takahashi ma dołączyć do Bogdanki LUK Lublin

Kilkanaście godzin po triumfie Jakub Balcerzak na portalu X.com poinformował, że do lubelskiego klubu ma dołączyć Ran Takahashi. - "Według moich informacji, przyjmujący reprezentacji Japonii Ran Takahashi w sezonie ligowym 2026/2027, będzie występował dla drużyny Bogdanka LUK Lublin!" - przekazał dobrze poinformowany dziennikarz.

Rozwiń

Później tłumaczył, że 24-latek przyjął ofertę, choć inne kluby oferowały mu większe pieniądze. - "Ponad wszystko zależało mu na grze w drużynie z Wilfredo Leonem" - podkreślił.

Takahashi jest obecnie zawodnikiem Suntory Sunbirds i do Lublina przyjechać miałby za kilka miesięcy. Portal "sport.tvp.pl" skontaktował się z władzami Bogdanki LUK w tej sprawie.

Myślę, że większość klubów z aspiracjami, które rozważają wzmocnienia, przygląda się Ranowi. Na naszym radarze pojawił się już kilka sezonów temu przed transferem do Włoch jednak wówczas wyjazd z Japonii był mu nie na rękę

Bogdanka LUK Lublin jest obecnie liderem rozgrywek PlusLigi. Zespół prowadzony przez francuskiego szkoleniowca wygrał 11 z 14 spotkań. Najbliższe spotkanie rozegra w sobotę (17 stycznia o godz. 14:45 w Bełchatowie z miejscową PGE GiEK Skrą.

Hitowe starcie Plusligi, Wilfredo Leon przyznaje. To zaskoczyło go w polskiej lidze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ran Takahashi ma dołączyć do klubu z Lublina KUNIHIKO MIURA AFP

Wilfredo Leon i Bogdanka LUK Lublin zagrają w półfinale PlusLigi po raz pierwszy w historii screen Polsat Sport Polsat Sport

Wilfredo Leon i jego Bogdanka LUK Lublin są blisko finału Pucharu Challenge Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Wilfredo Leon Marcin Golba AFP