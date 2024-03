Zamieszanie w meczu siatkarzy. Cztery kartki, pod siatką iskrzyło

Zamieszanie pod siatką. Kartki i efektowna pogoń Bogdanki LUK Lublin

PSG Stal walczy o miejsce w górnej ósemce, którego lubelscy siatkarze mogą być względnie pewni - zwłaszcza po ostatniej wygranej z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle . Drużyna z Nysy w środę grała bez podstawowego libero, reprezentanta Polski Kamila Szymury. Na początku drugiego seta zdołała jednak odskoczyć na dwa punkty. Rywale doprowadzili jednak do remisu 7:7 po serwisie Marcina Komendy .

Kilka minut później PSG Stal doznała kolejnego osłabienia - boisko z grymasem bólu opuścił rozgrywający Timofiej Żukowski . Ale po zagrywkach Gierżota drużyna prowadziła 16:13. Przewagę jeszcze zwiększył as serwisowy wprowadzonego z rezerwy Kamila Kosiby . Bez większych perturbacji gospodarze utrzymali prowadzenie, wygrywając 25:21.

Na początku trzeciej partii siatkarze PSG Stali kontynuowali dobrą grę. Kiedy przy stanie 4:1 w aut zaatakował Malinowski, trener gości Massimo Botti wprowadził do gry Damiana Schulza . Na boisku było sporo emocji, pod siatką co chwilę iskrzyło. Raz zgromadzonych przy niej zawodników poszedł nawet rozdzielać drugi arbiter . Sędzia główny pokazał też obu drużynom po dwie żółte kartki.

Przewaga PSG Stali była wysoka. Po serii dobrych zagrań Gierżota prowadziła już 17:11. Sygnał do ataku gościom dał jednak Ferreira i zaczęli w szybkim tempie odrabiać straty. Kiedy Muzaj zaatakował w siatkę, był remis 19:19. Gospodarzom coraz bardziej drżały ręce. Po kilku minutach wyrównanej gry kolejnym asem serwisowym popisał się Ferreira i to lubelska drużyna jako pierwsza miała piłkę setową. Co prawda potem szansę na zakończenie partii mieli też gospodarze, ale ostatecznie o wyniku 27:25 dla Bogdanki LUK przesądził błąd Kamila Dembca.