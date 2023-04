ZAKSA znów to zrobiła. Genialna walka o przepustkę do medali

To była zdecydowanie najbardziej wyrównana para ćwierćfinałowa PlusLigi. Czwarty i piąty zespół sezonu zasadniczego stoczyły cztery wyrównane boje. Ostatecznie lepsi byli mistrzowie Polski, którzy oszczędzili sobie piątej konfrontacji i po raz kolejny zagrają o medale. Projektowi zostaje walka o piąte miejsce.

Do szóstki ZAKS-y na sobotnie spotkanie wskoczył Norbert Huber. 24-letni środkowy w tym sezonie wraca do gry po poważnej kontuzji i w niedawnej rozmowie z Interią przyznał, że aktualne rozgrywki uczą go cierpliwości. Tym razem dostał szansę, zastąpił Dmytra Paszyckiego.