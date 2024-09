ZAKSA pokiereszowana już na starcie. Odkrycie Grbicia nie do zatrzymania

W porównaniu do poprzedniego sezonu w podstawowej szóstce PGE Projektu doszło tylko do jednej zmiany. W szóstce pojawił się Jakub Kochanowski, bohater jednego z największych letnich transferów wewnątrz PlusLigi . Miejsca w składzie dość niespodziewanie musiał mu ustąpić kapitan drużyny Andrzej Wrona . Kochanowski wraz z innymi medalistami igrzysk olimpijskich z Paryża - siatkarzami, ale też trenerem ZAKS-y Andreą Gianim - odebrał pamiątkowe gwiazdy.

Warszawianie w pierwszym secie szybko odskoczyli na trzy punkty, ale po punktowym bloku z udziałem Bartosza Kurka goście doprowadzili do remisu. Już po chwili kapitan ZAKS-y i reprezentacji Polski musiał jednak opuścić boisko . Pechowo został uderzony piłką w oko i sam poprosił o zmianę. A gospodarze przejęli inicjatywę. Tym razem to oni postawili szczelny blok i prowadzili 13:11. A potem powiększali przewagę. Punkt zagrywką dorzucił Bartłomiej Bołądź, ale ZAKSA jeszcze próbowała odrabiać straty. Zmniejszyła je do punktu, ale ostatecznie to PGE Projekt wygrał 25:22.