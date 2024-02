ZAKSA musiała pokonać problemy. Pech dopadł kolejnego reprezentanta Polski

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odzyskała rytm. Daniel Chitigoi pomógł drużynie

Siatkarze ze Lwowa są w ostatnich tygodniach postrachem faworytów. Przed tygodniem sensacyjnie rozbili mistrzów Polski z Jastrzębskiego Węgla , wcześniej pokonali po tie-breaku Aluron CMC Wartę Zawiercie. Dzięki takim wynikom zbliżyli się do czołowej ósemki i zaczęli liczyć w rozgrywce o miejsce w strefie play-off . Przed sobotnim spotkaniem tracili do ZAKS-y tylko cztery punkty.

Drugiego seta sobotniej rywalizacji to kędzierzynianie rozpoczęli jednak znakomicie. Przy zagrywkach Andreasa Takvama wygrali cztery pierwsze akcje. Gospodarze dość szybko jednak odrobili straty. Najpierw blokiem popisał się Władysław Szczurow , potem Kowaliow, i był remis 10:10. Od tej pory set był wyrównany.

Po drugiej stronie w ofensywie męczył się w tej partii Tupczij. Z tzw. szóstej strefy skuteczny był natomiast Bednorz. To nie był jednak koniec emocji, Gueye zagrywką doprowadził do remisu 19:19. Mimo wszystko to ZAKSA była lepsza, wygrała 25:23.