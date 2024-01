Ostatnie miesiące nie są łatwe dla kibiców i siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle . Klub, który przystąpił do rozgrywek jako wicemistrz Polski i triumfator trzech poprzednich edycji Ligi Mistrzów, boryka się z dużymi problemami kadrowymi. Od początku sezonu kontuzje trapią siatkarzy ZAKSY , co też ma przełożenie na poziom gry prezentowany na parkiecie - ZAKSA straciła szansę na obronę Pucharu Polski, po 17 kolejkach zajmuje zaledwie dziewiąte miejsce w PlusLidze i dopiero w ostatniej kolejce fazy grupowej zapewniła sobie udział w play-offach Ligi Mistrzów.

Już w listopadzie ZAKSA zdecydowała się na transfer awaryjny i sprowadziła Radosława Gila , który zastępował kontuzjowanego Marcina Janusza. Rozgrywający reprezentacji wrócił już do gry, ale wicemistrzowie kraju mają kolejny problem - kontuzji doznał Gil i nie zagra już do końca sezonu. Co więcej, wciąż niezdolny do gry jest Przemysław Stępień. To sprawia, że utytułowany zespół ma kłopot z obsadzeniem pozycji rozgrywającego, a w przypadku ewentualnego nawrotu kontuzji Janusza, ZAKSA ponownie znalazłaby się w opłakanej sytuacji.