ZAKSA Kędzierzyn-Koźle potwierdziła smutną wiadomość. Nie żyje Kazimierz Pietrzyk. Był legendą klubu
W sobotni wieczór pojawiła się smutna wiadomość o śmierci Kazimierza Pietrzyka. Założyciel i wieloletni prezes ZAKSY Kędzierzyn-Koźle był zasłużoną postacią nie tylko dla klubu, ale i całej polskiej siatkówki. Był jednym z założycieli PLS i uchodził za jedną z najważniejszych osób w historii rozwoju siatkówki ligowej w naszym kraju. Miał 83 lata.
Informacja o śmierci Kazimierza Pietrzyka pojawiła się w sobotni wieczór na oficjalnej stronie PlusLigi. Jak przypomniano, zmarły był jednym z najwybitniejszych prezesów klubów w naszych rodzimych rozgrywkach siatkarskich.
Kazimierz Pietrzyk urodził się w 1942 we Francji, ale po wojnie cała rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w Kędzierzynie. Po skończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej Pietrzyk podjął pracę w Mostostalu, będąc m.in. dyrektorem kędzierzyńskiego oddziału tej firmy. Siatkówkę pokochał już w trakcie studiów, był zawodnikiem AZS Wrocław, a jego pierwszą budową po studiach była… hala sportowa w Kędzierzynie
Kazimierz Pietrzyk w latach dziewięćdziesiątych był jednym ze współzałożycieli klubu Mostostal, który pod jego wodzą zdobył wiele tytułów mistrza Polski, krajowe puchary oraz medale Ligi Mistrzów i CEV. "Prezesem klubu z Kędzierzyna-Koźla, najpierw Mostostalu, później Mostostalu Azoty, a od 2007 roku pod nazwą ZAKSA, był w latach 1994-2012" - dodano.
Były prezes ZAKSY, który zmarł w wieku 83 lat po długiej chorobie, próbował swoich sił też w polityce. Był posłem na Sejm IV kadencji z okręgu opolskiego.
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle żegna Kazimierza Pietrzyka
Informacja o śmierci Kazimierza Pietrzyka pojawia się też na profilu ZAKSY w mediach społecznościowych.
"Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 83 lat zmarł założyciel i wieloletni prezes naszego klubu - Kazimierz Pietrzyk. Niezwykle zasłużona postać dla kędzierzyńsko-kozielskiej siatkówki, działacz społeczny i sportowy. Wprowadził nasz klub na europejskie parkiety, stworzył fundamenty dzięki którym drużyna zaczęła odnosić sukcesy na arenie polskiej i międzynarodowej. Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju" - przekazano.